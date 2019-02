Numero verde per i rifiuti abbandonati

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Istituire un numero verde per segnalare i rifiuti abbandonati. Questa la proposta di Futura2018, che attraverso una interrogazione firmata dai consiglieri Lucia Coppola e Paolo Ghezzi propone di semplificare l'attività di denuncia dei cittadini, come già attuato da altre amministrazioni italiane.

L'istituzione del numero verde, sostengono i consiglieri, sarebbe un incentivo al rispetto delle regole, dal momento che ci sono "troppi sacchetti di rifiuti abbandonati nei centri abitati ma anche nelle nostre campagne e nei boschi. "Si potrebbe pensare ad una app oppure ad un contatto wathsapp o telegram che permetta di mandare anche le immagini semplificando così il lavoro degli addetti alla raccolta dei rifiuti e dei cittadini stessi che troppe volte rinunciano a rivolgersi a Comune e vigili asportando in proprio i rifiuti lasciati da persone incivili", sostengono i consiglieri di Futura2018.