Pallavolo: Trentino Volley batte Padova 3-0

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - "Quelli ottenuti questa sera sono tre punti importanti, perché aumentano le nostre possibilità di concludere la regular season fra le prime tre della classifica".

Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti al termine del match di ieri sera, vinto per 3-0 contro Padova, che ha fatto segnare anche il traguardo della 800/a partita ufficiale della squadra trentina.

"La squadra - ha aggiunto - mi ha sorpreso per come ha saputo giocare stasera, perché venivamo da una settimana non semplice, in cui i ragazzi erano stati messi sotto stress. Abbiamo invece saputo interpretare bene la partita, giocando senza troppa pressione. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto stasera i miei giocatori, perché non eravamo al massimo dal punto di vista delle energie, mentali e fisiche". (ANSA).