Legalità: carabinieri di Trento incontrano cittadini

TRENTO, 24 FEB - Incontri con i cittadini, partecipazione al Tavolo della legalità provinciale e attività nelle scuole medie inferiori e superiori sono stati gli impegni dei carabinieri del comando di Trento, che tracciano un bilancio del primo quadrimestre di lavoro.

Con i cittadini sono stati trattati temi quali prevenzione di furti e di truffe, effetti dannosi dell'abuso di bevande alcoliche e di stupefacenti, violenza di genere e sicurezza.

Sono state 37 le conferenze, in strutture per anziani, sale comunali e auditorium, a cui hanno partecipato circa 1.950 persone. Nelle scuole hanno affrontato temi come violenza in genere, stalking e femminicidio, pedopornografia, bullismo, sicurezza stradale, diritti umani, contraffazione e proprietà industriale, interessi diffusi (ambiente, salute, lavoro, patrimonio culturale), argomenti di attualità e di realtà locale, accesso a Internet e rischi connessi. Nell'anno scolastico 2017-2018 sono state 83 le conferenze, con 6.000 studenti, e 15 visite ricevute nelle caserme.