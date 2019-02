Basket: Aquila Trento batte Reggio Emilia in amichevole

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Nell'Amichevole delle Terme di Montegrotto, l'Aquila Basket Trento ha battuto Reggio Emilia per 85-81 al termine di 40 minuti di gioco. Sempre priva dei tre nazionali Flaccadori, Pascolo e Jovanovic, oltre che dell'assistant coach Lele Molin, la squadra bianconera dopo lo scrimmage di mercoledì a Trento contro Treviso ha avuto un'altra chance per togliersi di dosso un po' di ruggine in attesa del ritorno alla partita ufficiale del 3 marzo in casa contro Avellino.

Miglior realizzatore dei bianconeri, che hanno mandato 4 uomini in doppia cifra, Aaron Craft (20 a referto), ben assistito nei momenti chiave del match da Fabio Mian (16) e Marble (10 tutti nel secondo tempo). (ANSA).