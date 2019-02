Sci: cdm, Sofia Goggia vince discesa Crans Montana

(ANSA) - Crans Montana (Svizzera), 23 feb - L'azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.29.77 la discesa di cdm di Crans Montana.

E' la sesta vittoria in coppa per la 26enne bergamasca, oro olimpico l'anno scorso e vice campionessa mondiale ad Aare pochi giorni fa. Al secondo posto la svizzera Joana Haehlen in 1.30.26 e terza in 1.30.29 l'austriaca Nicole Schmidhofer. Per l'Italia in classifica ci sono anche Federica Brignone buona 7/a in 1.30.55 e Nadia Fanchini 8/a in 1.30.60.