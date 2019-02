Sci: cdm, caos cronometraggio ma confermata vittoria Goggia

(ANSA) - Crans Montana (Svizzera) 23 feb - Dopo quasi tre ore di interminabili controlli per l'incredibile caos del cronometraggio nella discesa di cdm di Crans Montana, la vittoria di Sofia Goggia - mai in discussione - e' stata confermata con il tempo di 1.29.77.

Secondo posto confermato anche per la svizzera Joana Haehlen ma in 1.30.13 e dunque con un ritardo ridotto rispetto a quello misurato precedentemente. Terza e' diventata l'altra elvetica Lara Gut-Behrami che era quarta e che in 1.30.23 ha scalzato l'austriaca Nicole Schmidhofer retrocessa a sua volta in quarta posizione.

Scivolano indietro di una posizione anche Federica Brignone e Nadia Fanchini che diventano rispettivamente 8/a e 9/a.

Il nuovo controllo e' stato fatto con complicati calcoli ricorrendo anche ai risultati del cronometraggio manuale che viene sempre comunque effettuato.