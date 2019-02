Minoranze: Trentino, fondo per informazione in lingua

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria, iniziative attuate direttamente dalla Provincia e finanziamento di progetti particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche delle comunità ladina, cimbra e mochena.

Sono gli ambiti a cui verrà destinato il fondo, di circa 650.000 euro, a tutela delle popolazioni di minoranza in Trentino, la cui ripartizione è stata oggetto ieri sera al Comun General de Fascia di una riunione della Conferenza delle minoranze , presieduta dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti.

La Conferenza ha espresso il proprio parere vincolante sulla ripartizione delle quote e Fugatti ha affermato: "Siamo qui per raccogliere le vostre istanze, perché crediamo che le minoranze linguistiche siano il fulcro dell'Autonomia trentina. Il percorso di tutela, valorizzazione e crescita delle minoranze ha un'importanza storica e un'importanza attuale per i territori di montagna, che necessitano di particolari attenzioni". (ANSA).