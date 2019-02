Kompatscher, noi proponenti gestione A22

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - "Noi da sempre siamo disponibili, anzi noi siamo i proponenti di una gestione (interamente) pubblica dell'autostrada del Brennero da parte degli enti territoriali interessati". Lo afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all'annuncio del ministro Toninelli sulla ormai probabile gestione in house per l'A22.

Il presidente della Provincia di Bolzano ribadisce "le proposte di modifica per garantire la raggiungibilità degli obiettivi: gestione nel interesse dei cittadini, investimenti in sicurezza e miglioramento dell'infrastruttura (strada e servizi), mitigazione degli effetti ambientali, finanziamento trasversale della rotaia e conseguente spostamento del traffico merci da gomma a rotaia", conclude Kompatscher.