Sci: fino a domenica Freerider SkiTour sulle nevi a Folgaria

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Si concluderà domenica 24 febbraio la 7/a tappa del Freerider SkiTour che si svolge sulle nevi di Folgaria, in Trentino. All'evento partecipano una quindicina di sciatori provenienti da tutta Europa. Freerider, ormai da più di 15 anni, è presente con i propri corsi di sci per persone con disabilità motoria nelle maggiori stazioni sciistiche di tutt'Italia, grazie anche al supporto della Scuola militare della Polizia di Stato di Moena. Il tutto grazie ad un team di persone tra cui maestri di sci, ex atleti paralimpici e tecnici ed esperti dello sci seduto.

Il tour 2018/19, iniziato a dicembre a Madonna di Campiglio, è proseguito poi a Sestola, Folgaria, Roccaraso, Abetone, Passo del Tonale, dopo la tappa internazionale sull'Alpe Cimbra, ci sarà a marzo una settimana a Canazei, quindi Bormio e la tradizionale chiusura dal 5 al 7 aprile a Campiglio.