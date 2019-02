Formazione: accordo Fondo For.Te - Agenzia lavoro Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Firmata a Trento una convenzione che consentirà di attivare percorsi formativi destinati a lavoratori dipendenti e titolari delle aziende trentine, sostenuti e finanziati da un abbinamento di risorse di Fondo For.Te, il fondo bilaterale dei lavoratori del terziario, e l'Agenzia del lavoro di Trento.

Con la convenzione, possibile grazie a quanto previsto dagli interventi di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento, l'Agenzia del Lavoro impegna fino a 150.000 euro per due anni destinati a cofinanziare con il Fondo For.Te progetti di formazione aziendale. Una parte del protocollo riguarda la necessità di intervenire a favore delle realtà medio-piccole.

Pur non partecipando direttamente alla firma, Confcommercio Trentino, raccogliendo le esigenze di numerosi associati, ha promosso e favorito la convenzione sottoscritta oggi perché ritenuta "strategica per le politiche di crescita del tessuto imprenditoriale trentino".