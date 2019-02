A22: Fugatti,società abbia minor ingerenza statale possibile

(ANSA) - SAN MICHELE (TRENTO), 20 FEB - "Il rinnovo della concessione è una sfida importante e crediamo che si sia già lavorato tanto. Noi siamo d'accordo che la società resti pubblica: deve rimanere pubblica, degli enti locali e con la minor ingerenza statale possibile. Questo lo abbiamo già spiegato al ministro Toninelli e adesso vedremo". Lo ha detto all'Ansa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della cerimonia per i sessant'anni di Autostrada del Brennero. Il governatore, riferendosi alle prospettive di A22, ha aggiunto: "Si guarda al futuro con la volontà di mantenere radicata questa società sul territorio e mantenerla il più possibile autonoma da ingerenze e con la volontà di continuare ad investire. Anche credendo nell'intermodalità, credendo nel passaggio dalla strada alla ferrovia. Quindi credendo in uno sviluppo del traffico in modo moderno". (ANSA).