Roulotte in fiamme a Bolzano Sud

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Nuovo rogo questa notte a Bolzano Sud. A poca distanza dal luogo nel quale l'altra notte è stata data alle fiamme l'autovettura di una giovane senzatetto, la scorsa notte è bruciata una roulotte. L'uomo, che abitava nel mezzo, al momento dell'incendio non era nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e di San Giacomo. Come per il primo caso si sospetta l'origine dolosa del rogo.