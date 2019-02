Progetto di riqualificazione del Virgolo

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - È stato presentato ieri sera Bolzano il progetto per la riqualificazione del Virgolo. Signa ha acquistato l'area di 38 ettari con l'obiettivo di edificare una nuova funivia.

Il concorso indetto nel 2015 è stato vinto da Sn›hetta, studio fondato nel 1989 a Oslo attivo in tutto il mondo. E ieri il fondatore, Kjetil Trædal Thorsen, ha illustrato la sua idea per la 'terrazza' di Bolzano: da un lato la vista panoramica sulla città, dall'altro un'area in cui lo spazio urbano, l'anfiteatro e la piazza principale si fondono con la natura. Ed una suggestione: portare sul Virgolo anche il Museo archeologico che ospita Ötzi. Spiega Heinz Peter Hager, di Signa: "Di Ötzi ce n'è uno soltanto al mondo, è un testimone visibile della storia umana. Una star mondiale del suo calibro ha bisogno di un palcoscenico adeguato".