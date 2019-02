Niente Mondiali per Carolina Kostner

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Carolina Kostner non potrà partecipare ai campionati mondiali di pattinaggio sul ghiaccio di Saitama, in Giappone. La riabilitazione dell'anca sinistra e la ripresa della funzionalità del piede a causa della frattura avvenuta in un incidente domestico hanno impedito all'azzurra di prepararsi per l'appuntamento iridato. Lo staff medico e fisioterapico che segue Carolina, a inizio anno, aveva infatti ritenuto necessario aggiungere qualche settimana di stop dal ghiaccio per guarire al meglio e poter riprendere poi la normale attività.

"Non avrei mai pensato che questa stagione avrebbe preso una piega così e devo dire che la frattura al piede mi aveva un po' demoralizzata all'inizio - ha detto l'azzurra - Ma poi ho trasformato anche il periodo di ferma in qualcosa di utile dedicandomi, a parte al riposo iniziale a causa del tutore, a tutta l'attività fuori ghiaccio. Adesso ho ripreso anche danza e sono felice di poter riprendere a organizzarmi il lavoro sul ghiaccio".