Europee, Gardini contro accordo con Svp

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - L'eurodeputata di Forza Italia Elisabetta Gardini critica la probabile alleanza del suo partito con la Svp. "La Svp - dice Gardini al quotidiano Dolomiten - a Roma e a Bolzano sta con la sinistra, mentre in Alto Adige e in Regione governa con la Lega. Non capisco perché Forza Italia debba rimetterci. Soprattutto visto i sondaggi". Secondo Gardini, "non si preleva il sangue a un anemico". "Perché dovremmo impegnarci in campagna elettorale per Dorfmann", chiede infine, ricordando che l'ultima parola sull'accordo spetta comunque a Berlusconi.