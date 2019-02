Un morto trovato in ex albergo Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Un uomo di 65 anni è stato trovato morto in un ex albergo sopra Bolzano. Il ritrovamento, come scrive la stampa locale, è stato fatto nel tardo pomeriggio di ieri da una giovane. La salma si trovava nella struttura abbandonata, che volentieri viene usata come riparo da senzatetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la Croce Bianca, ma per l'uomo, un bolzanino seguito dai servizi sociali, non c'era più nulla da fare. Dovrebbe essere morto per cause naturali, ma l'esatta causa sarà stabilita dall'autopsia.

L'uomo trovato morto nell'ex albergo Bellavista sul Colle è il bolzanino 65enne Karl Hofer. L'uomo, con ogni probabilità, aveva cercato riparo nella struttura abbandonata ed è morto per cause naturali. Come precisano gli inquirenti, per il momento non è stata disposta nessuna autopsia.