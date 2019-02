Sci nordico: Gran fondo Val Casies, vince Oskar Kardin

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Nessuna sorpresa per quanto riguarda i risultati della Gran fondo della Val Casies: Oskar Kardin è uno dei migliori atleti del challenge Visma Ski Classics e l'ha dimostrato nel percorso di 42 km della 36/a edizione, imponendosi nettamente davanti agli azzurri del Team Trentino Robinson Mauro Brigadoi e Francesco Ferrari.

La squadra italiana però ha rubato la scena, con la regina polacca dello sci di fondo Justyna Kowalczyk ad imporsi nettamente sulla tedesca Franziska Mueller. Nel 30 km ancora soddisfazione per il Team Trentino con Lorenzo Busin più veloce di Simone Varesco e Lorenzo Cerutti, e Chiara Caminada ad avere la meglio di Petra Tanner (Aut) e Federica Simeoni. Domani si gareggerà invece in tecnica libera, a partire dalle 9 con gli élite. (ANSA).