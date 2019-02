F1,Frangipane passa da McLaren a Ferrari

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Primo giorno a Maranello - con la presentazione della nuova SF 90 - per la bolzanina Silvia Hoffer Frangipane in forza all'ufficio comunicazione della Scuderia Ferrari. Silvia approda al team italiano dopo una carriera ventennale in Formula 1. Ha infatti esordito con la Minardi nel 1998, per poi passare l'anno successivo alla Williams e dopo 10 anni alla McLaren, dove militava dal 2010.

In queste 20 stagioni, le sono passati per le mani tantissimi piloti, da Lewis Hamilton, a Juan Pablo Montoya, da Alex Zanardi a Jenson Button e più recentemente Fernando Alonso, con il quale ha lavorato per 4 anni. Da subito si aggiungono alla lista Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Frangipane sarà il punto di contatto dei media in pista ed avrà pertanto il compito di seguire la Scuderia in tutti gli appuntamenti del campionato nei Gp in pista, frenetica attività che cercherà di combinare con il ruolo di mamma (Veronica, 17 anni) e moglie (di Stefano, maestro di sci a Madonna di Campiglio).