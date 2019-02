Alimentare: biologico Trentino alla fiera di Norimberga

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Dal sidro di mela ai cosmetici, dal dado da cucina alla curcuma e agli snack ricchi di vitamine: le imprese di trasformazione del biologico Trentino si sono presentate per la prima volta insieme in occasione di Biofach-Vivaness 2019, punto di riferimento mondiale del settore.

Il Trentino è tra i protagonisti della fiera di Norimberga, in corso in questi giorni, con uno stand dedicato in cui i visitatori potranno partecipare a incontri di approfondimento e degustazioni, mentre gli operatori economici potranno incontrare gli imprenditori trentini e valutare nuove relazioni commerciali. (ANSA).