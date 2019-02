Pattinaggio velocità: al via mondiali junior a Baselga Piné

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Cerimonia d'apertura oggi a Baselga di Pinè dei Campionati mondiali Junior di pattinaggio velocità, in programma fino a domenica 17 febbraio. In gara 130 pattinatori tra i 16 e i 19 anni.

Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti e ai loro accompagnatori, ha ricordato i grandi campioni che sull'anello di Baselga hanno mosso i primi passi, come Roberto Sighel e Matteo Anesi, e ha augurato a tutti gli atleti un futuro altrettanto brillante.

I titoli che verranno assegnati sono quelli dell'allround (uomini: 500 metri, 1500, 1000 e 5000 - donne: 500, 1500, 1000 e 3000), singole distanze, mass start, Team Pursuit e Team Sprint.

Gli atleti provengono da Austria, Bielorussia, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Spagna, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Giappone, Kazakistan, Corea del Sud, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Svizzera, Stati Uniti ed Italia.