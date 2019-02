In Trentino SnowAle, festa delle birre locali e degustazioni

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Le settimane bianche e la magia dei panorami d'alta quota non sono occasioni solo per gustare la bellezza della neve e degli sport invernali. Possono diventare anche degli ottimi scenari per riscoprire le eccellenze di un territorio. Con questo spirito, la Val di Sole ha lanciato "SnowAle-Rifugi in fermento" per gli appassionati delle birre artigianali. La manifestazione si terrà domenica 3 marzo, nella Skiarea Pejo3000, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Per tutta la giornata tre rifugi ospiteranno altrettanti birrifici trentini - Nido delle Aquile, Km8 e Birra Pejo - con l'obiettivo di far degustare le bevande in abbinamento alle migliori specialità locali della cucina d'alta montagna: tortel de patate, Casolét Val di Sole (formaggio inserito fra i presidi Slow Food), polenta di storo, canederli, roastbeef highlander con insalatine novelle.

Dietro ai tre birrifici scelti per l'evento ci sono altrettante storie di famiglie trentine appassionate di birra e delle materie prime locali. Tutte le birre sono prodotte partendo dall'acqua delle sorgenti di Peio (noto centro termale), valorizzata da malti e luppoli di qualità.

Nei tre rifugi, gli ospiti troveranno anche l'animazione assicurata dall'RDS Play on tour winter edition.

Per accedere a SnowAle, è possibile acquistare un voucher da 20 euro che dà diritto a tre degustazioni di birre artigianali abbinate agli assaggi dei prodotti nel menu dei tre rifugi.

È anche previsto un biglietto da 40 euro che, insieme al buono SnowAle, include una escursione con guida e noleggio ciaspole più una risalita sulla cabinovia Tarlenta. Oppure, con 45 euro, oltre al buono degustazione, è incluso anche lo skipass giornaliero.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Pejo Funivie, Consorzio Turistico Pejo 3000, Strada della Mela.

Tutte le informazioni sull'evento e sui punti vendita dei voucher SnowAle sono disponibili su www.visitvaldipejo.it e www.valdisole.net.