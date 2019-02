Violenza su donne, flash mob a Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Piazza Duomo a Trento ha ospitato oggi, per il settimo anno consecutivo, 'One Billion Rising - Revolution', flash mob organizzato in occasione della giornata di San Valentino per dire no alla violenza su donne e bambini.

Fra i presenti vi era anche l'assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, che ha ribadito l'impegno e l'attenzione della Provincia sul tema della violenza alle donne. "Personalmente ritengo importante testimoniare con la mia presenza oggi il lavoro che, come assessorato, stiamo portando avanti per monitorare il fenomeno, attivare misure concrete a salvaguardia delle donne nell'ottica di non abbassare la guardia rispetto a questa piaga sociale".

V-Day One Billion Rising è un'azione mondiale di massa: dall'Indonesia agli Usa, dal Messico all'India, dall'Europa all'Africa, dal Canada all'Australia per protestare contro la violenza di genere, sulle note della canzone "Break the chain" (Spezza la catena).