Sci: Mondiali, Hirscher non si allena, ha l'influenza

(ANSA) - AARE, 14 FEB - Marcel Hirscher è a letto con l'influenza. Alla vigilia del gigante, di cui è campione olimpico in carica, il fuoriclasse austriaco, che aveva già cancellato ieri una conferenza stampa, oggi in una dichiarazione audio ai media austriaci ha fatto sapere di "aver fatto qualche curva ma trascorro la maggior parte del tempo a letto. Al momento non sono troppo ottimista - ha aggiunto il sette volte vincitore della coppa del mondo - ma ho ancora 24 ore per riprendermi". L'austriaco è il grande favorito nello slalom gigante in programma domani ad Aare e dello speciale, che si correrà domenica: "Sto tossendo, ho mal di gola e il naso che cola. Non sono un dottore, ma sembra l'influenza", chiude un amareggiato Hirscher.