Sci, doppietta austriaca in Coppa Europa

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Doppietta austriaca nella seconda discesa di Coppa Europa in val Sarentino, con Christopher Neumayer e Christoph Krenn sui due gradini più alti del podio. A completare il terzetto di testa è stato l'azzurro Davide Cazzaniga. Neumayer ha battuto il primato di Thomas Biesemeyer, vincitore della gara di mercoledì, di oltre un secondo e mezzo.

L'austriaco è stato il più veloce di tutti e ha tagliato il traguardo in 1.11,21. Il secondo posto discesa è andato al compagno di squadra Christoph Krenn, che ha accusato un ritardo di 0,35 secondi su Neumayer, ma è stato più veloce di 0,02 secondi rispetto a Cazzaniga. Per il 26enne di Correzzana si è trattato del secondo podio in Coppa Europa dopo il terzo posto di un anno fa sempre sulle nevi di San Martino. Il migliore degli altoatesini è stato Florian Schieder: il 23enne di Castelrotto ha ottenuto un 16/o posto con 1,01 secondi di ritardo sul vincitore.