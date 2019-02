Maltempo, danni ad un terzo dei sentieri

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Un terzo della rete dei sentieri trentini, ben 1800 chilometri sui 5500 totali, risulta allo stato attuale danneggiata.

Lo hanno detto Roberto Bertoldi e Luca Biasi della Sat in audizione davanti alla commissione speciale del Consiglio provinciale di Trento istituita in seguito ai danni provocati dal maltempo di fine ottobre. La seduta ha concluso la lunga serie di audizioni avviata dall'organismo sull'argomento, utili a fare un quadro della situazione su ogni fronte possibile. La Sat non ha rilevato grossi danni ai rifugi ma, al contrario, la situazione dei sentieri "è disastrosa, sopratutto per quanto riguarda la fascia di bosco. Non si riesce nemmeno fisicamente a passare", hanno riferito Bertoldi e Biasi. La priorità, hanno aggiunto, è consentire al turista di raggiungere agevolmente almeno i rifugi.