Donne, casi di violenza in aumento

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Nel 2017 le donne che si sono rivolte ad uno dei servizi della rete dei servizi contro la violenza di genere di Bolzano sono state 179, un numero che indica un aumento rilevante rispetto agli anni precedenti (170 nel 2016, 135 nel 2015, 154 nel 2014, 155 nel 2013 e 145 nel 2012).

I dati - elaborati dall'Osservatorio della rete dei servizi contro la violenza di genere - sono stati diffusi nel giorno della consegna, alle due associazioni cittadine Gea e Casa alloggi protetti, dei fondi raccolti in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Una somma di 4.209 euro che servirà a sostenere l'attività ed i servizi nei confronti delle donne vittime di violenza. Tra le diverse forme di violenza, quella domestica è la più diffusa e raggiunge un valore pari all'80% nel 2017 (81% nel 2016). Lo stalking registra una frequenza pari al 7%, in diminuzione rispetto al 2016. Anche le aggressioni occasionali sono in diminuzione, mentre aumentano le violenze legate alla tratta e allo sfruttamento sessuale.