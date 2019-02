Autonomia trentina, nuova collana editoriale

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - Presentati a Trento all'Officina dell'autonomia i tre volumi della nuova collana editoriale "Abitare l'autonomia: profili storici, istituzionali e finanziari dell'autogoverno trentino", pubblicata da Iasa Edizioni in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

"L'obiettivo è quello di fornire più chiavi di lettura per leggere il fenomeno trentino, e provare a far uscire il dibattito dalle sedi istituzionali o accademiche", ha detto il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi. Il primo volume della collana, in corso di pubblicazione, affronta il periodo storico dall'anno Mille fino al Patto Degasperi-Gruber del 1946. Il volume "Storia", di Mauro Marcantoni, affronta il periodo che va dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Il volume "Finanza", di Gianfranco Cerea, affronta gli aspetti finanziari che supportano le funzioni di autogoverno nel loro ordinario e straordinario procedere.