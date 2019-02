Scontro auto-furgone su A22 a Rovereto, un morto

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Un automobilista è morto questa mattina in seguito ad un tamponamento con un furgone avvenuto sull'Autostrada del Brennero, poco dopo il casello di Rovereto nord in direzione sud. Vano l'intervento dei soccorritori del '118' giunti da Trento con l'elicottero.

La carreggiata fra i due caselli di Rovereto è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia stradale.