Sci: Mondiali; Kompatscher si congratula con atleti

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - "Se ce ne fosse bisogno, gli altoatesini hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i più grandi del mondo nello sci alpino. Non solo con gli atleti esperti, ma anche con i giovani". Con queste parole il presidente e assessore allo sport, Arno Kompatscher, commenta la medaglia di bronzo ottenuta dall'Italia nel Team Event ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are, in Svezia.

Del quartetto azzurro, completato da Irene Curtoni e Lara Della Mea, fanno parte, infatti, anche gli altoatesini Alex Vinatzer e Simon Maurberger. "Si tratta di 2 ragazzi molto giovani - sottolinea Kompatscher - di appena 19 e 23 anni. Un fatto che deve renderci orgogliosi, in quanto dimostra che l'Alto Adige continua ad essere una terra in grado di produrre talenti sportivi, lavorando in maniera esemplare non solo con gli atleti di punta, ma anche con i ragazzi più giovani", così Kompatscher. (ANSA).