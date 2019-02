Reddito: Kompatscher, forti perplessità

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Nessuna presa di posizione definitiva, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in tema di reddito di cittadinanza.

L'assemblea riunitasi oggi a Roma, alla quale ha partecipato anche il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, ha deciso infatti di rinviare il tutto alla prossima settimana, quando è previsto un nuovo incontro chiarificatore con il Governo. "Da parte di tutte le Regioni è comunque emersa una forte perplessità circa la concreta e reale applicazione del provvedimento. I problemi principali riguardano le questioni informatiche e organizzative, a partire dai centri di mediazione lavoro", spiega Kompatscher. Per quanto riguarda, invece, il decreto sicurezza, il presidente ha ribadito le perplessità circa un provvedimento che rischia "non solo di non risolvere le criticità del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, ma addirittura di acuirle ulteriormente".