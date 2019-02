Bolzano, via libera per carcere e polo

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - A Bolzano si avvicina l'inizio dei lavori per due grandi progetti, il carcere e il polo bibliotecario. A seguito di un accordo fra gli amministratori straordinari di Condotte Italia Spa e la Provincia c'è il via libera per i due grandi progetti, informa il Dolomiten.

Mentre per il carcere rimangono da chiarire pochi dettagli e si pensa ad un possibile inizio dei lavori in autunno, per il polo bibliotecario i tempi si allungeranno. Ci sono infatti da fare ultimi addattamenti al progetto.

Il carcere viene costruito da parte della Provincia per lo Stato con fondi provenienti dall'accordo di Milano.

I costi per il polo bibliotecario, invece, nel quale troveranno posto le biblioteche Tessmann, Claudia Augusta e la civica, si aggira sui 60 milioni di euro. Si stima che i lavori dureranno tre anni.