Teschio d'orso a casa, c'è la denuncia

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Nel corso di una perquisizione effettuata in un edificio privato nella zona dell'Oltradige, alcuni ufficiali e agenti del Corpo forestale provinciale appartenenti all'Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano e alla Stazione forestale di Caldaro, hanno rinvenuto il teschio di un orso in buono stato di conservazione.

Come da prassi - informa una nota della Provincia - è stata sporta una denuncia circostanziata presso la Procura della Repubblica di Bolzano. Le indagini per accertare l'origine del plantigrado sono ancora in corso e non consentono di fornire ulteriori e più precisi dettagli.

L'Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano, inoltre, ricorda che l'orso è "un animale tutelato ai sensi della normativa statale ed internazionale: sia ucciderlo che detenerne parti o derivati senza la necessaria autorizzazione configurano reati perseguibili dal punto di vista penale".