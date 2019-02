Sci: Mondiali, bronzo Italia nel team event

(ANSA) - AARE, 12 FEB - Bronzo per l'Italia nella gara a squadre per nazioni ai Mondiali di sci di Aare. L'Italia - che si è affidata soprattutto ai giovani con Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Lara della Mea ed Irene Curtoni - agli ottavi ha battuto 3-1 la Finlandia ed ai quarti ha superato 3-1 pure la Norvegia. In semifinale l'Italia ha pareggiato 2-2 con l'Austria ma non ha passato il turno per i migliori tempi fatti dagli austriaci. Poi nella finale per il bronzo ha battuto la Germania. Per l'oro sono in corsa Austria e Svizzera.