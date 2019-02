Protezioni per sbadati del telefonino

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Non è una pubblicità a pagamento, ma un'iniziativa che ha da subito colpito l'attenzione dei bolzanini: sui pali della città sono comparse delle protezioni in gommapiuma di color fucsia per proteggere i cittadini più sbadati.

Quelli che, rapiti dal loro smartphone, ci tengono gli occhi costantemente incollati, rischiando di andare a sbattere mentre camminano. Sulle protezioni, infatti, è ben visibile il simbolo di una persona piegata in avanti con lo sguardo rivolto al cellulare. L'iniziativa è stata coordinata dall'Agenzia per l'ambiente della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della campagna denominata 'Stay smart' per l'utilizzo consapevole del telefono. Uso consapevole che non riguarda soltanto i rischi dovuti all'inquinamento da elettrosmog ma anche la sicurezza stradale, visto che molto incidenti sono provocati proprio dalla distrazione alla guida. Ignoriamo se le coperture di gommapiuma abbiano già assolto al loro compito. Di certo lo scopo di attirare l'attenzione l'hanno raggiunto.