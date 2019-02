Letteratura: torna il premio Mario Rigoni Stern

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - Il premio Mario Rigoni Stern per per la letteratura multilingue delle Alpi, istituito nel 2011 con l'intento di onorare la memoria dello scrittore, torna con il bando 2019, che scade il 28 febbraio.

La giuria sarà composta dal sociologo Ilvo Diamanti, dallo scrittore e giornalista Marco Albino Ferrari, dalla docente, traduttrice letteraria e saggista Paola Filippi e dallo storico Mario Isnenghi, con il coordinamento della giornalista Margherita Detomas.

Lo scorso anno la giuria ha esaminato 54 volumi, provenienti anche da Francia, Austria e Germania, assegnando la vittoria a "Le avventure di Numero Primo", di Marco Paolini e Gianfranco Bettin (edizioni Einaudi).

Quest'anno la premiazione, che vede protagonisti ad anni alterni il Trentino e il Veneto, si svolgerà in due fasi, a Palazzo Labia a Venezia, la mattina del 15 giugno, e ad Asiago al Teatro Millepini, la mattina del 16, giorno in cui si ricorda la scomparsa dello scrittore, avvenuta nel 2008. (ANSA).