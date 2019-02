Pallavolo: Trentino fuori da Coppa Italia

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - "Abbiamo avuto difficoltà tecniche per tutto l'incontro, ma abbiamo interpretato la partita con grande orgoglio, quello che serviva per riuscire a contendere la vittoria a una grande squadra come Civitanova". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la sconfitta di ieri sera per 2-3, che ha chiuso con la semifinale la corsa dei trentini per la Coppa Italia.

"Nei set che abbiamo vinto - ha aggiunto Lorenzetti - siamo riusciti a mascherare i nostri problemi con qualche buona rotazione al servizio, cosa che non ci è riuscita però nel tie break. Gli ingressi in corso d'opera ci hanno sicuramente aiutato e questo diventerà un fattore importante anche nei prossimi giorni, quando sicuramente avremo bisogno di attingere dalla panchina per superare alcuni problemi fisici che si sono manifestati negli ultimi quindici giorni". (ANSA).