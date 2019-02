Turismo: code su A22 in Alto Adige al confine

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Code si registrano sull'A22 del Brennero in Alto Adige, in direzione nord, da metà mattina e verso le 12 hanno raggiunto i 6 chilometri fra Vipiteno e il Brennero. Si tratta di traffico intenso per il notevole afflusso di turisti verso le località sciistiche. (ANSA).