Droga: carabinieri Bolzano, due arresti e una denuncia

(ANSA) - BOLZANO, 9 FEB - I carabinieri di Bolzano hanno arrestato due persone e ne hanno denunciata un'altra in un'operazione antidroga, in cui hanno sequestrato oltre 4 chilogrammi di stupefacenti.

A Parcines la sera del 7 febbraio hanno visto un giovane nascondere dell'hashish, circa 50 grammi, nei bagni pubblici dell'ufficio informazioni del Comune. I militari del nucleo operativo di Silandro hanno accertato che era residente a Merano e in casa gli hanno trovato 3 chilogrammi di stupefacente, insieme a un kalashnikov soft air e a una pistola scacciacani.

Risaliti al fornitore, a Bolzano, ieri mattina hanno trovato nell'abitazione di quest'ultimo circa un chilogrammo di hashish e marijuana e 80 grammi di cocaina. (ANSA).