Calcio: Trofeo Beppe Viola ad Arco, 7-12 marzo

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Da una parte Atalanta e Torino, vincitrici delle ultime tre edizioni, inserite nel girone A.

Dall'altra Roma e Partizan, semifinaliste nel 2017, pronte a giocarsi il passaggio del turno in un'altra finale "anticipata".

Poi le rappresentative di Senegal e Ghana - Academie Fc Baobab di Dakar e Glow-Lamp Soccer Accademy di Accra - sulla strada rispettivamente di Milan e Napoli. Questi i testa a testa più gustosi della fase a gironi del 48/o Trofeo Beppe Viola, in programma dal 7 al 12 marzo ad Arco, in Trentino, e intitolato alla memoria del celebre inviato Rai prematuramente scomparso nel 1982.

Completato l'elenco dei club partecipanti, sono stati ufficializzati i gironi di qualificazione e il calendario degli incontri. Ci saranno anche i padroni di casa dell'Arco e i danesi del Broendby, che lo scorso anno negarono la semifinale alla Roma imponendole l'1-1 nell'ultimo turno della fase a gironi. (ANSA).