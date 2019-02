Scuola: Uil Trentino, firmato contratto mobilità

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - È stato firmato oggi il contratto collettivo decentrato, relativo alle procedure di mobilità del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Lo rende noto la Uil scuola del Trentino.

"Possiamo dire - afferma la sindacalista Lucia Vinti - che, per molta parte grazie alle buone idee portate al tavolo negoziale dalla Uil Scuola, il contratto firmato oggi è decisamente migliorativo rispetto agli anni scorsi. Nel corso di un quadriennio, la Uil Scuola è riuscita a porre importanti correttivi agli errori negoziali che altri hanno commesso nel 2014". "Pur non avendo ottenuto tutto quanto richiesto, ad esempio volevamo che le distanze sull'assegnazione provvisoria fossero di molto ridotte, abbiamo firmato al termine di una trattativa serena" aggiunge il collega Maurizio Zeni. : "Quanto alla continuità didattica - conclude Pietro Di Fiore - è evidente come sia necessario istituire l'organico potenziato di Istituto, così come accade sul territorio nazionale". (ANSA).