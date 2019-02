Rugby: nazionale in ritiro estivo a Pergine

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Sarà Pergine Valsugana ad ospitare la preparazione della nazionale di rugby di Conor O'Shea alla Rugby World Cup giapponese in programma il prossimo settembre.

La Federazione italiana rugby (Fir) ha sottoscritto oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alla vigilia del debutto interno dell'Italia nel Guinness Sei Nazioni 2019 contro il Galles, un accordo di partnership con Trentino Marketing e l'Apt Valsugana-Lagorai che porterà gli azzurri a preparare nel corso dell'estate l'avvicinamento alla rassegna iridata nipponica.

Le date previste sono dal 2 al 7 giugno, dal 23 al 26 giugno, dal 7 al 14 luglio e dal 22 al 25 luglio. L'accordo biennale prevede, oltre alla preparazione per i mondiali, un progetto mirato a rendere nelle prossime stagioni il Trentino un autentico punto di riferimento estivo per l'intero movimento rugbistico italiano, confermandosi sede dei ritiri prestagionali della Nazionale ma, soprattutto, proponendosi come teatro di una serie di eventi di promozione e sviluppo del gioco.