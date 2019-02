Enogastronomia: razza Rendena presidio Slow Food

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - La "Rendena", razza autoctona che da secoli è il cardine dell'attività zootecnica e agricola della Val Rendena, in Trentino, è diventata Presidio Slow Food.

Il risultato è arrivato dopo un percorso triennale portato avanti dall'Associazione "Valore Razza Rendena" e dalla Condotta Slow Food Giudicarie, che si sono concentrate su alcuni allevamenti locali rispettosi del benessere animale e dell'ambiente per sviluppare due progetti di filiera con le mucche: uno del latte, l'altro della carne.

Il nuovo ingresso va a fare compagnia ad altri due prodotti locali come la "Ciuiga del Banale" e la "Noce del Bleggio", già Presidi Slow Food nelle Giudicarie.

Formaggi e carni di razza Rendena saranno valorizzati con una prima iniziativa sostenuta dall'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena a marzo 2019, quattro ristoranti sulle piste da sci, a fianco di altrettante malghe attive durante l'estate, ospiteranno quattro appuntamenti enogastronomici. (ANSA).