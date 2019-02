A22: Kompatscher convoca vertice

(ANSA) - BOLZANO, 8 FEB - A seguito dei disagi sull'Autotrada del Brennero provocati dalla nevicata dello scorso fine settimana, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha convocato un vertice sulla situazione dell'A22 con i colleghi tirolesi e trentini che si terrà oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 13.30. Saranno presenti il presidente trentino, Maurizio Fugatti, e la vicepresidente tirolese, Ingrid Felipe.

"L'Autobrennero - spiega una nota la Provincia - ha raggiunto il limite massimo di traffico che l'arteria può sopportare, al punto che sono sufficienti un incidente o una forte nevicata per arrivare a una situazione di blocco del traffico con code chilometriche".

Ciò che è accaduto sarà analizzato anche alla presenza degli organi di sicurezza, di rappresentanti di A22 e di Asfinag.

L'obiettivo del vertice è, prosegue la nota, "definire strategie e provvedimenti utili per evitare che si ripetano o comunque per gestire al meglio situazioni simili".