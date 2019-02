A22: Fugatti,investire su terza corsia e più merci su rotaia

(ANSA) - CASTELLO TESINO (TRENTO), 8 FEB - "Sull'A22 dobbiamo fare la concessione a breve e ci stiamo lavorando. È necessaria per fare investimenti anche pensando ad una possibile terza corsia. Ma è importantissimo anche per lo spostamento del traffico pesante da gomma su rotaia. Sono d'accordo con quanto ha detto pochi giorni fa il presidente Kompatscher. Più merci spostiamo su rotaia meglio è". Lo ha detto il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, a proposito dell'Autobrennero. Nel pomeriggio, Fugatti sarà a Bolzano per discutere proprio di A22 con Arno Kompatscher e Günther Platter, governatori dell'Alto Adige e del Land Tirolo.

"Serve anche - ha aggiunto Fugatti - un'interlocuzione con Tirolo e Austria. Sul ricorso presentato contro la delibera del Cipe so che ci sono altri soci che stanno valutando".