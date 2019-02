Super slitta per l'Alaska progettata da universitari Trento

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Un gruppo di studenti del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Trento ha costruito una slitta che si trasforma in carro, capace di percorrere 1.300 chilometri tra i ghiacci dell'Alaska.

L'hanno messa a punto su incarico di Maurizio Belli e Fulvio Giovannini, gli esploratori che tra pochi giorni partiranno alla volta di Yukon, cittadina a nord del Circolo polare artico per iniziare l'impresa. L'obiettivo è ripercorrere il cammino dei cercatori d'oro e raggiungere Anchorage in 40 giorni, sfidando le difficoltà del percorso e le temperature rigide. Nel lungo percorso con gli sci lungo un fiume ghiacciato e poi su strada asfaltata e innevata dovranno trasportare cibo, attrezzature, tende proteggendo il loro carico dal freddo, dagli urti e dalle abrasioni. A dar loro una mano ci sarà '3ska', la slitta progettata per essere un mezzo anfibio terra-neve capace di trasformarsi velocemente in funzione dello stato del terreno e delle necessità degli esploratori.