Sci: Mondiali, prima prova discesa a Mayer

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 7 FEB - L'austriaco Matthias Mayer in 1.18.85 è stato il più veloce ad Aare nella prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di sabato. Seguono il suo connazionale Hannes Reichelt in 1.19.13 ed il norvegese Aleksander Kilde in 1.19.15. Per L'Italia - in una prova disputata sul tracciato più corto del superG a causa del vento in quota - ci sono nelle retrovie i due atleti più quotati: Dominik Paris in 1.20.22 e Christof Innerhofer in 1.20.31.

Entrambi hanno però chiaramente mostrato di voler solo testare il tracciato senza mai forzare. Poi - in una giornata di sole e con temperature balzate improvvisamente dai meno venti dei giorni scorsi ad un grado sopra lo zero di stamani - vi sono al momento gli altri azzurri Mattia Casse in 1.20.20 Matteo Marsaglia in 1.20.89. Domani seconda prova con condizioni meteo che dovrebbero peggiorare.