Nago Torbole fa il punto con la Provincia

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Viabilità, turismo, infrastrutture e lavoro sono i temi affrontati in un incontro che l'amministrazione comunale di Nago Torbole ha chiesto alla Provincia per fare il punto sulle priorità. Invito raccolto dal presidente, Maurizio Fugatti, assieme all'assessore provinciale Roberto Failoni.

"Siamo soddisfatti- ha commentato il sindaco, Gianni Morandi - perché questo confronto aiuterà la nostra comunità a collocare gli interventi nella giusta prospettiva, sia per la viabilità come pure per altri temi legati allo sviluppo delle potenzialità turistiche della zona".

Per la Loppio-Busa è stato posto l'accento sulla sicurezza, a cominciare da quella dei lavoratori, come pure di chi poi transiterà su quella strada. Per questo saranno effettuate ulteriori analisi, ferma restando la valutazione positiva espressa dall'amministrazione comunale sull'intervento di allargamento del tunnel di servizio che consentirà il transito non solo alle ambulanze ma anche ai camion dei vigili del fuoco in caso di incidenti. (ANSA).