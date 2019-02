Scuola: al via 'Un due tre Cooperiamo'

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Domani prenderà il via alla scuola elementare di Mezzocorona la seconda edizione del progetto formativo "Un due tre Cooperiamo", indirizzato alle alunne e agli alunni delle scuole elementari e medie degli Istituti comprensivi del Trentino.

L'obiettivo è far conoscere, approfondire e sperimentare in classe i valori, i principi, la storia, l'organizzazione, il ruolo sociale ed economico della cooperazione.

Il progetto - curato dalla Federazione trentina della cooperazione (ufficio cultura e formazione cooperativa) in collaborazione e con il contributo di alcune Casse Rurali trentine - coinvolge quasi un migliaio di studenti di 42 classi degli Istituti comprensivi di Mezzocorona, Lavis, Asiago, Lamon, Valstagna, Ala, Cavalese, Rovereto nord, Bassa Val di Sole, Cles 'Bernardo Clesio'.