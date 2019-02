Sci: Val d'Ultimo in festa per l'oro mondiale di Paris

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - Tutta la val d'Ultimo è in festa per l'oro mondiale di Dominik Paris al SuperG di Are, anche se in questa valle di montagna sopra Lana, ovviamente, non ci sono i caroselli di macchine che siamo abituati a vedere ad altre latitudini.

"Siamo contentissimi della vittoria, anche se dopo gli ultimi successi in Coppa del Mondo eravamo fiduciosi e ci speravamo", racconta la sindaca di Santa Valburga, Beatrix Mayrhofer, paese dell'Alto Adige dove il campione di sci vive.

"Essendo un giorno lavorativo non abbiamo organizzato un evento pubblico per seguire la gara quindi ogni cittadino ha seguito Domme come ha potuto, in radio, tv o internet". Un anno fa Paris ha ristrutturato la vecchia abitazione della famiglia materna, dove ora abita, mentre la mamma ed il papà dello sciatore azzurro si sono da tempo trasferiti a Lana. L'intera popolazione della vallata freme per il ritorno del suo campione e spera in un altra medaglia, dal momento che Domme dovrà gareggiare anche sabato.