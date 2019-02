Sci: Paris, questo è il mio anno magico

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 6 FEB - "Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. E' davvero un anno magico". Così un raggiante Dominik Paris, subito dopo essere diventato campione del mondo in SuperG. "Sono sceso tra i primissimi, con il pettorale 3. Non avevo punti di riferimento e al traguardo non ero certo della bontà della mia gara. Sono andato a tutto gas ma, nella parte finale, ho dovuto correggere, perdendo tempo e velocità. Poi è stata una lunga attesa per vedere se qualcuno sarebbe stato più bravo di me", conclude.